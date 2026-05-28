"Por haber sido tan pesada contigo...": El inesperado gesto de Arenita con Otakin que sorprendió a todos
En el capítulo 142 de El Internado, los participantes tuvieron que enfrentarse a una de las Asambleas del Fuego más complejas de todos los tiempos.
Tan solo unas horas antes, Tonka Tomicic les advirtió a los famosos que el más votado no sería amenazado, si no que directamente eliminado de la competencia.
Rápidamente, todos comenzaron a armar estrategias para poder votar a la misma persona y los dos blancos fueron Camila Nash y Arenita.
Las inesperadas disculpas de Arenita
Luego de que Camila Nash fuera eliminada por la mayoría de votos, Arenita se tomó unos minutos para disculparse con Otakin: "Por haber sido tan pesada contigo, por haberte dicho eso del masaje doble, me quise hacer la chistosa tirando una talla, pero cuando tú no tienes la confianza y no somos amigos, no tendría por qué haberte dicho algo así. No me quiero ir de la casa con esa sensación, sé que no vamos a ser amigos".
También, Natalia Rodríguez aclaró que no estaba pidiendo perdón para conseguir algo, pues ya no existirían más instancias donde necesitara su apoyo: "Ya no sirve de nada, destaco harto que cumpliste con la palabra que nos diste y te respeto. Me cuesta pedir disculpas, soy súper orgullosa, pero es humano errar".
Finalmente, el creador de contenido aceptó el gesto de su compañera: "Gracias, las tomo, es el momento, si lo hacía antes iban a decir que era por un voto, las cosas no van a cambiar ni el pensamiento, pero la fiesta en paz".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"No te soporto, me das lástima": Camila Nash fue eliminada de El Internado con el voto de Arenita
-
"Fuiste muy amarillo": Luis Mateucci encaró duramente a Otakin por no votar contra Arenita
-
"Hoy día te salvas": La inesperada jugada de Otakin en el cara a cara que involucró a Arenita y Camila Nash
-
"Me faltaba algo": Furia le pidió disculpas a Otakin e hicieron las paces en plena Asamblea del Fuego
-
Camila Nash dijo que sí: Tom Brusse dio importante paso en su relación con tibia reacción de compañeros
-
"Andas de matona": Explosiva pelea entre Camila Nash y Arenita sacó a relucir doloroso pasado en Yingo