"Fuiste muy amarillo": Luis Mateucci encaró duramente a Otakin por no votar contra Arenita

28 may. 2026 - 00:27 hrs.

En el capítulo 142 de El Internado, los participantes tuvieron que enfrentarse a una de las Asambleas del Fuego más complejas de todos los tiempos.

Tan solo unas horas antes, Tonka Tomicic les advirtió a los famosos que el más votado no sería amenazado, si no que directamente eliminado de la competencia.

Rápidamente, todos comenzaron a armar estrategias para poder votar a la misma persona y los dos blancos fueron Camila Nash y Arenita.

El enojo de Luis Mateucci

Antes de elegir a su eliminado en la Asamblea del Fuego, Luis Mateucci reaccionó indignado al voto de Otakin hacia Camila Nash y no para Arenita: "Fuiste muy amarillo recién, te olvidaste quién era tu objetivo a vencer, que creo que es la mejor en la cocina, te olvidaste de la gordofobia, del bullying, por un voto de mier... que es inconsecuente, porque a Camila la podías eliminar como querías".

El Internado

Lógicamente, el creador de contenido respondió y explicó sus razones: "Yo no estoy olvidando nada, yo sé lo que me hizo, sé lo que sufrí, pero no íbamos a llegar con los votos y a Camila se la tenía guardada. Que para ti sea más importante un voto que todo lo que conversamos y la amistad, me parece nada que ver".

En ese instante, Furia y Agustina Pontoriero se metieron a defender al nuevo Winx, pero el trasandino explotó y arremetió contra su compatriota: "Vos no me vas a decir lo que tengo que hacer, Agustina, cierra el pi...".