"Fuiste muy amarillo": Luis Mateucci encaró duramente a Otakin por no votar contra Arenita
En el capítulo 142 de El Internado, los participantes tuvieron que enfrentarse a una de las Asambleas del Fuego más complejas de todos los tiempos.
Tan solo unas horas antes, Tonka Tomicic les advirtió a los famosos que el más votado no sería amenazado, si no que directamente eliminado de la competencia.
Rápidamente, todos comenzaron a armar estrategias para poder votar a la misma persona y los dos blancos fueron Camila Nash y Arenita.
El enojo de Luis Mateucci
Antes de elegir a su eliminado en la Asamblea del Fuego, Luis Mateucci reaccionó indignado al voto de Otakin hacia Camila Nash y no para Arenita: "Fuiste muy amarillo recién, te olvidaste quién era tu objetivo a vencer, que creo que es la mejor en la cocina, te olvidaste de la gordofobia, del bullying, por un voto de mier... que es inconsecuente, porque a Camila la podías eliminar como querías".
Lógicamente, el creador de contenido respondió y explicó sus razones: "Yo no estoy olvidando nada, yo sé lo que me hizo, sé lo que sufrí, pero no íbamos a llegar con los votos y a Camila se la tenía guardada. Que para ti sea más importante un voto que todo lo que conversamos y la amistad, me parece nada que ver".
En ese instante, Furia y Agustina Pontoriero se metieron a defender al nuevo Winx, pero el trasandino explotó y arremetió contra su compatriota: "Vos no me vas a decir lo que tengo que hacer, Agustina, cierra el pi...".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Por haber sido tan pesada contigo...": El inesperado gesto de Arenita con Otakin que sorprendió a todos
-
"No te soporto, me das lástima": Camila Nash fue eliminada de El Internado con el voto de Arenita
-
"Hoy día te salvas": La inesperada jugada de Otakin en el cara a cara que involucró a Arenita y Camila Nash
-
"Me faltaba algo": Furia le pidió disculpas a Otakin e hicieron las paces en plena Asamblea del Fuego
-
Camila Nash dijo que sí: Tom Brusse dio importante paso en su relación con tibia reacción de compañeros
-
"Andas de matona": Explosiva pelea entre Camila Nash y Arenita sacó a relucir doloroso pasado en Yingo