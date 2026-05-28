Camila Nash dijo que sí: Tom Brusse dio importante paso en su relación con tibia reacción de compañeros
En el capítulo 142 de El Internado, los participantes tuvieron que enfrentarse a una de las Asambleas del Fuego más complejas de todos los tiempos.
Tan solo unas horas antes, Tonka Tomicic les advirtió a los famosos que el más votado no sería amenazado, si no que directamente eliminado de la competencia.
Rápidamente, todos comenzaron a armar estrategias para poder votar a la misma persona y los dos blancos fueron Camila Nash y Arenita.
La petición de Tom Brusse a Camila Nash
Antes de emitir su voto, Tom Brusse hizo una especial mención a Camila Nash: "No sé lo que va a pasar esta noche, pero te quiero agradecer, todo lo que ha pasado, gracias a ti, este reality ha sido el mejor, cada mañana me he despertado con ganas de más y si te vas, te voy a extrañar mucho".
Posteriormente, el marroquí se acercó a la influencer chilena y le lanzó una atrevida y chistosa pregunta: "¿Quieres ser mi 'pololea'?".
La creadora de contenido se rio y corrigió al DJ en un comienzo y luego, le dijo que sí, sellando el momento con un beso y muy pocos aplausos de sus compañeros.
Más Mejores Momentos
"Por haber sido tan pesada contigo...": El inesperado gesto de Arenita con Otakin que sorprendió a todos
"No te soporto, me das lástima": Camila Nash fue eliminada de El Internado con el voto de Arenita
"Fuiste muy amarillo": Luis Mateucci encaró duramente a Otakin por no votar contra Arenita
"Hoy día te salvas": La inesperada jugada de Otakin en el cara a cara que involucró a Arenita y Camila Nash
"Me faltaba algo": Furia le pidió disculpas a Otakin e hicieron las paces en plena Asamblea del Fuego
"Andas de matona": Explosiva pelea entre Camila Nash y Arenita sacó a relucir doloroso pasado en Yingo