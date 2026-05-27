Presentado por: Betano Falabella

"Te deseo lo mejor": Papá de Blu Dumay apareció por sorpresa en emotivo mensaje y conmovió a la participante

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 141 de El Internado, Fernando Godoy y Joaquín Méndez animaron un entretenido almuerzo para los participantes, de cara a la semifinal.

Todos recibieron mensajes de parte de sus seres queridos, pero uno llamó más la atención, pues el papá biológico de Blu Dumay quiso dedicarle emotivas palabras, junto a su abuela y a su hermana pequeña.

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"Te deseamos lo máximo para que vuelvas a cocinarnos algo rico acá en la casa. Te deseo lo mejor, un besito grande, te queremos", expresó Carlos Dumay.

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La sorpresa para Blu

Blu Dumay quedó bastante impresionada con las imágenes, pues su padre no aparece en TV ni en redes sociales.

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"Me sorprendió que mi papá me mandó un mensaje, no le gusta mucho la televisión, así que agradezco también que lo haya mandado con mi hermana y mi abuela", explicó la joven. 

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