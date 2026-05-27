"Te deseo lo mejor": Papá de Blu Dumay apareció por sorpresa en emotivo mensaje y conmovió a la participante
En el capítulo 141 de El Internado, Fernando Godoy y Joaquín Méndez animaron un entretenido almuerzo para los participantes, de cara a la semifinal.
Todos recibieron mensajes de parte de sus seres queridos, pero uno llamó más la atención, pues el papá biológico de Blu Dumay quiso dedicarle emotivas palabras, junto a su abuela y a su hermana pequeña.
"Te deseamos lo máximo para que vuelvas a cocinarnos algo rico acá en la casa. Te deseo lo mejor, un besito grande, te queremos", expresó Carlos Dumay.
La sorpresa para Blu
Blu Dumay quedó bastante impresionada con las imágenes, pues su padre no aparece en TV ni en redes sociales.
"Me sorprendió que mi papá me mandó un mensaje, no le gusta mucho la televisión, así que agradezco también que lo haya mandado con mi hermana y mi abuela", explicó la joven.
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