"Qué se comió": Luis Mateucci explotó contra Agustina Pontoriero tras comentario en duelo de eliminación

26 may. 2026 - 00:45 hrs.

En el capítulo 140 de El Internado, Luis Mateucci criticó duramente a Agustina Pontoriero por su comentario en pleno duelo de eliminación.

Todo comenzó cuando Michelle Peint estaba muy afectada, pues era ella o Tom Brusse el siguiente eliminado, por lo que Tonka Tomicic le pidió al trasandino palabras para su pareja.

"Es un momento difícil para ella, pero es joven, se atreve y eso es lo que importa. Creo que lo dio todo, más allá del resultado. Tiene que estar satisfecha porque con el poco tiempo que tiene acá, logró muchísimo más que muchas personas que estamos acá", expresó el argentino.

El Internado

La molestia de Luis Mateucci

Tras lo anterior, Tonka Tomicic le pidió su opinión a Agustina Pontoriero, pues vio que no estaba de acuerdo con los dichos de su compañero: "Mira, si va a decir eso, recomendación, Luis, afuera, ¿Cómo va a decir eso?".

Luego de la eliminación de Michelle Peint, Luis Mateucci volvió a la casona y lanzó una dura crítica hacia la argentina, mientras hablaba con otros de sus compañeros: "No entiendo, qué se comió esta mina, nada que ver... corregirme, aparte no le dije algo malo, a lo mejor no fue lo correcto, me hizo dudar".

Sin embargo, Tom Brusse y Camila Nash le dijeron que él había estado bien en sus palabras y la equivocada era Pontoriero.