Michelle Peint se convirtió en la nueva eliminada y lloró al limar asperezas con Arenita y Akemi Nakamura

26 may. 2026 - 00:33 hrs.

En el capítulo 140 de El Internado, cuatro participantes se enfrentaron en un duro duelo de eliminación y Michelle Peint fue la eliminada.

La consigna era preparar pato a la naranja con puré de papas y verduras glaseadas, el cual de inmediato puso en aprietos a la venezolana.

Pese a que los chefs le dieron consejos para llegar con un plato óptimo, la joven fue quien tuvo el desempeño más deficiente y terminó fuera de la competencia, justo antes de las semifinales.

El Internado

Las palabras hacia Michelle Peint

De inmediato, Michelle Peint rompió en llanto y aseguró que le había faltado tiempo en el reality, pues recién estaba acercándose a sus compañeros.

Tras lo anterior, Akemi Nakamura, una de sus grandes enemigas, le dedicó inesperadas palabras: "Nuestra historia no fue tan feliz al principio, te pido mil disculpas. Gracias por darme la oportunidad de conocerte, eres una niña llena de alegría, de talento, cantas, bailas, Medellín abierto para cuando tú quieras".

Arenita siguió por el mismo camino y le expresó su cariño a la joven: "Ahora puedo decir que sí me tomaría un café, la conocí mejor, es una persona bacán, tiene buena energía, no es envidiosa, es una pena que se haya ido ahora porque estaba a punto de ser la sexta Winx".