El Internado vivirá tenso duelo de eliminación previo a las semifinales en el capítulo 140
En el capítulo 140 de El Internado, viviremos un nuevo duelo de eliminación, pero no será cualquiera, sino el último previo a las semifinales.
Antes de encender las cocinas, los chefs anunciarán a los primeros semifinalistas del reality: Camila Nash, Akemi Nakamura, Luis Mateucci, Agustina Pontoriero, Furia y Arenita.
Tras lo anterior, Tom Brusse, Otakin, Blu Dumay y Michelle Peint deberán batirse en una tensa competencia.
Nuevo eliminado en El Internado
Por si fuera poco, Michelle estará a punto de colapsar ante la complejidad de la preparación.
Finalmente, los jueces evaluarán cada uno de los platos para decidir a un nuevo eliminado de El Internado.
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