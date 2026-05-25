Presentado por: Betano Falabella

El Internado vivirá tenso duelo de eliminación previo a las semifinales en el capítulo 140

  • Por Sebastián Paillafil

En el capítulo 140 de El Internado, viviremos un nuevo duelo de eliminación, pero no será cualquiera, sino el último previo a las semifinales.

Antes de encender las cocinas, los chefs anunciarán a los primeros semifinalistas del reality: Camila Nash, Akemi Nakamura, Luis Mateucci, Agustina Pontoriero, Furia y Arenita

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Tras lo anterior, Tom Brusse, Otakin, Blu Dumay y Michelle Peint deberán batirse en una tensa competencia.

El Internado

Nuevo eliminado en El Internado

Por si fuera poco, Michelle estará a punto de colapsar ante la complejidad de la preparación.

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Finalmente, los jueces evaluarán cada uno de los platos para decidir a un nuevo eliminado de El Internado.

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