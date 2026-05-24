Otakin y Arenita lo dieron todo con un baile en tacones y transparencias: Sacaron risas a todos

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de El Internado, Otakin y Arenita lo dieron todo con un baile sobre tacos que sacó más de una risa a sus compañeros. 

Y es que Otakin y Arenita aparecieron bailando al ritmo de "Run The World (Girls)" de Beyoncé, partiendo desde una tela donde solo se veía la tela de ambos bailar. 

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Precisamente, luego de salir detrás de la tela, se ve a Otakin bailando con transparencias y con tacos, siendo extremadamente jugado con sus pasos. 

Otakin
Mucho Gusto / MEGA

Arenita y Otakin se lucen 

Al terminar su baile, Joaquín Méndez se acercó a la dupla y recalcó que lo habían hecho muy bien, mientras que Pops también aplaudió que sus excompañeros se atrevieran con esto. 

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Como era de esperar, Otakin volvió a repetir alguno de sus pasos de baile, y es que verlo en tacones era impresionante. 

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