Otakin y Arenita lo dieron todo con un baile en tacones y transparencias: Sacaron risas a todos

24 may. 2026 - 23:55 hrs. | Act. 25 may. 2026 - 00:42 hrs.

En este capítulo de El Internado, Otakin y Arenita lo dieron todo con un baile sobre tacos que sacó más de una risa a sus compañeros.

Y es que Otakin y Arenita aparecieron bailando al ritmo de "Run The World (Girls)" de Beyoncé, partiendo desde una tela donde solo se veía la tela de ambos bailar.

Precisamente, luego de salir detrás de la tela, se ve a Otakin bailando con transparencias y con tacos, siendo extremadamente jugado con sus pasos.

Mucho Gusto / MEGA

Arenita y Otakin se lucen

Al terminar su baile, Joaquín Méndez se acercó a la dupla y recalcó que lo habían hecho muy bien, mientras que Pops también aplaudió que sus excompañeros se atrevieran con esto.

Como era de esperar, Otakin volvió a repetir alguno de sus pasos de baile, y es que verlo en tacones era impresionante.