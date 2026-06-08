¡Felicitaciones! Blu Dumay se convirtió en la flamante ganadora de El Internado

08 jun. 2026 - 00:44 hrs.

En el último capítulo de El Internado, los chefs deliberaron y eligieron al flamante ganador del reality de cocina de Mega.

Luego de una extenuante prueba física donde tuvieron que liberar ingredientes luego de desafíos mentales, los participantes se dispusieron a cocinar tres complejos platillos.

Cumplido el tiempo, los finalistas presentaron sus preparaciones ante Yann Yvin, Luciano Mazzetti y Pablo Albuerne y recibieron críticas positivas, además de comentarios sobre el gran crecimiento que han tenido a lo largo de todo el programa.

¿Quién ganó El Internado?

Sin embargo, solo un famoso podía ser el ganador de El Internado y los chefs optaron por Blu Dumay, quien quedó impactada.

El Internado

Rápidamente, sus compañeros se acercaron a ella a abrazarla y a felicitarla por todo su esfuerzo y se lleva como premio un auto híbirido.