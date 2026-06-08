¡Felicitaciones! Blu Dumay se convirtió en la flamante ganadora de El Internado
En el último capítulo de El Internado, los chefs deliberaron y eligieron al flamante ganador del reality de cocina de Mega.
Luego de una extenuante prueba física donde tuvieron que liberar ingredientes luego de desafíos mentales, los participantes se dispusieron a cocinar tres complejos platillos.
Cumplido el tiempo, los finalistas presentaron sus preparaciones ante Yann Yvin, Luciano Mazzetti y Pablo Albuerne y recibieron críticas positivas, además de comentarios sobre el gran crecimiento que han tenido a lo largo de todo el programa.
¿Quién ganó El Internado?
Sin embargo, solo un famoso podía ser el ganador de El Internado y los chefs optaron por Blu Dumay, quien quedó impactada.
Rápidamente, sus compañeros se acercaron a ella a abrazarla y a felicitarla por todo su esfuerzo y se lleva como premio un auto híbirido.
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