Participantes
Michelle Peint
- Nombre completo: Michelle Peint.
- Fecha de nacimiento: 21 de julio del 2002.
- Si fuera un ingrediente sería: La sal, mi presencia no busca el protagonismo, sino revelar la mejor versión de todo.
- Utensilio con el que se identifica: Sería un batidor, porque soy multifacética y capaz de adaptarme a cualquier ritmo, desde el más suave hasta el más intenso.
- Plato que le trae recuerdos de la infancia: Arepa con caraotas, me lo hacía mi abuela.
- Canción favorita para cocinar: Merengue siempre o reggaeton chileno.