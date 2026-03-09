Presentado por: Betano Falabella

Participantes

Michelle Peint

  • Por Mega
  • Nombre completo: Michelle Peint.
  • Fecha de nacimiento: 21 de julio del 2002.
  • Si fuera un ingrediente sería: La sal, mi presencia no busca el protagonismo, sino revelar la mejor versión de todo.
  • Utensilio con el que se identifica: Sería un batidor, porque soy multifacética y capaz de adaptarme a cualquier ritmo, desde el más suave hasta el más intenso.
  • Plato que le trae recuerdos de la infancia: Arepa con caraotas, me lo hacía mi abuela.
  • Canción favorita para cocinar: Merengue siempre o reggaeton chileno.