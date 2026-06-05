"Me caí por la ventana": Arenita reveló detalles nunca antes contados de grave accidente que tuvo hace 17 años
En el capítulo 148 de El Internado, Arenita habló por primera vez sobre el grave accidente que tuvo hace 17 años y por la que se convirtió en noticia en todos los medios.
La revelación nació cuando Luis Mateucci habló sobre las pruebas físicas del reality y ella contó por qué no las había hecho: "Tengo una operación en la columna donde tengo placas de titanio, cualquier cosa que pueda provocar un impacto, prefiero no hacerlo, tuve una fractura de columna".
En ese momento, el argentino mencionó la caída que sufrió su compañera desde un tercer piso y le preguntó sobre los detalles y si ella se había lanzado: "Me caí por la ventana. Fue una vez que estaba muy borracha. Salió en todas partes, por eso le tengo miedo a las alturas. Me resbalé. Ese día lloré mucho, tenía depresión, me daban muchas pastillas, llegué a mi casa, tomé mucho y de ahí fue muy confuso todo, no me acuerdo, he ido recordando cosas después de hacer terapia".
El accidente de Arenita
Posteriormente, Arenita reveló cómo fueron los minutos después del grave incidente: "Caí sobre cemento, no era pasto, vino un conserje, llamaron a mi familia y fue horrible".
También, desclasificó lo mal que lo pasó con la cobertura de los medios en ese entonces: "Fue horrible, estaba toda la prensa. Ahí me acuerdo que me tuvieron que tapar la cara para que me dejaran de sacar fotos".
Finalmente, reveló que si se movía tan solo un centímetro mientras era llevada a un centro asistencial, podría haber quedado sin movilidad en sus piernas.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Entre lágrimas y abrazos: Así fue la especial despedida de los 5 finalistas de la casona de El Internado
-
Akemi y el influencer fueron eliminados: Otakin se quebró por completo tras inesperado mensaje de Yann Yvin
-
"Merezco estar acá": Blu Dumay ganó el repechaje y se convirtió en la última finalista de El Internado
-
"Tiene sus cositas": Otakin sorprendió con inesperada confesión sobre Arenita tras dejar atrás sus diferencias
-
"¿Qué tanta es tu fidelidad?": La osada penitencia de Akemi Nakamura y Tom Brusse que encendió última fiesta
-
"Tan bruto": La inesperada broma de Otakin que hizo estallar de la risa a Tonka Tomicic