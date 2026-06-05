"Me caí por la ventana": Arenita reveló detalles nunca antes contados de grave accidente que tuvo hace 17 años

05 jun. 2026 - 01:16 hrs.

En el capítulo 148 de El Internado, Arenita habló por primera vez sobre el grave accidente que tuvo hace 17 años y por la que se convirtió en noticia en todos los medios.

La revelación nació cuando Luis Mateucci habló sobre las pruebas físicas del reality y ella contó por qué no las había hecho: "Tengo una operación en la columna donde tengo placas de titanio, cualquier cosa que pueda provocar un impacto, prefiero no hacerlo, tuve una fractura de columna".

En ese momento, el argentino mencionó la caída que sufrió su compañera desde un tercer piso y le preguntó sobre los detalles y si ella se había lanzado: "Me caí por la ventana. Fue una vez que estaba muy borracha. Salió en todas partes, por eso le tengo miedo a las alturas. Me resbalé. Ese día lloré mucho, tenía depresión, me daban muchas pastillas, llegué a mi casa, tomé mucho y de ahí fue muy confuso todo, no me acuerdo, he ido recordando cosas después de hacer terapia".

El Internado

El accidente de Arenita

Posteriormente, Arenita reveló cómo fueron los minutos después del grave incidente: "Caí sobre cemento, no era pasto, vino un conserje, llamaron a mi familia y fue horrible".

También, desclasificó lo mal que lo pasó con la cobertura de los medios en ese entonces: "Fue horrible, estaba toda la prensa. Ahí me acuerdo que me tuvieron que tapar la cara para que me dejaran de sacar fotos".

Finalmente, reveló que si se movía tan solo un centímetro mientras era llevada a un centro asistencial, podría haber quedado sin movilidad en sus piernas.