Tom Brusse confirmó el fin de su relación con Camila Nash: "No me gusta su estilo de vida"

07 jun. 2026 - 23:28 hrs.

En el último capítulo de El Internado, Tom Brusse reveló en qué estaba su relación amorosa con Camila Nash.

Todo ocurrió en la llegada de los participantes a la final, donde Tonka Tomicic le preguntó al marroquí por qué la influencer no lo estaba acompañando.

Al DJ no le quedó otra que ser sincero y lanzó inesperada confesión: "Pues es mi exmujer, está en México, pienso, ya se acabó. Soy un hombre libre, solterísimo mujeres".

El Internado

Las razones de Tom Brusse

Varios minutos después y en plena competencia, Tonka Tomicic se acercó a Tom Brusse para saber más detalles sobre su quiebre con Camila Nash.

"Yo todo lo malo lo dejo atrás. No me gusta su estilo de vida, qué quieres que te diga, me equivoqué", lanzó mientras intentaba cocinar sus platos.