¡Tres veces! Adrián Pedraja y Agustina Pontoriero encendieron la casona con apasionados besos

29 abr. 2026 - 01:00 hrs. | Act. 30 abr. 2026 - 00:53 hrs.

En el capítulo 122 de El Internado, Agustina Pontoriero y Adrián Pedraja vivieron momentos inesperados y se besaron apasionadamente en tres ocasiones.

La romántica noche comenzó cuando la argentina entrevistó al español y lo desafió a darle un beso como el que se dieron en una actividad pasada.

El actor aceptó, tomó a su compañera por la cintura, la levantó y se acercó, dejando sorprendidos a todos los participantes que los estaban viendo.

El Internado

La mejor noche de Adrián Pedraja y Agustina Pontoriero

Posteriormente, Agustina Pontoriero invitó a Adrián Pedraja a dormir con ella en su cama y él fue, dando pie para nuevos acercamientos.

Cuando estaban solos, comenzaron a besarse y la argentina se mostró bastante nerviosa, por lo que decidió frenar la situación.

Finalmente y cuando ya estaban las luces apagadas, volvieron a desatar su pasión y la trasandina lanzó una graciosa declaración: "Lo logré".