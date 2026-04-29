Presentado por: Betano Falabella

¡Tres veces! Adrián Pedraja y Agustina Pontoriero encendieron la casona con apasionados besos

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 122 de El Internado, Agustina Pontoriero y Adrián Pedraja vivieron momentos inesperados y se besaron apasionadamente en tres ocasiones.

La romántica noche comenzó cuando la argentina entrevistó al español y lo desafió a darle un beso como el que se dieron en una actividad pasada. 

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El actor aceptó, tomó a su compañera por la cintura, la levantó y se acercó, dejando sorprendidos a todos los participantes que los estaban viendo. 

El Internado

La mejor noche de Adrián Pedraja y Agustina Pontoriero

Posteriormente, Agustina Pontoriero invitó a Adrián Pedraja a dormir con ella en su cama y él fue, dando pie para nuevos acercamientos.

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Cuando estaban solos, comenzaron a besarse y la argentina se mostró bastante nerviosa, por lo que decidió frenar la situación.

Finalmente y cuando ya estaban las luces apagadas, volvieron a desatar su pasión y la trasandina lanzó una graciosa declaración: "Lo logré".

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