¡Tres veces! Adrián Pedraja y Agustina Pontoriero encendieron la casona con apasionados besos
En el capítulo 122 de El Internado, Agustina Pontoriero y Adrián Pedraja vivieron momentos inesperados y se besaron apasionadamente en tres ocasiones.
La romántica noche comenzó cuando la argentina entrevistó al español y lo desafió a darle un beso como el que se dieron en una actividad pasada.
El actor aceptó, tomó a su compañera por la cintura, la levantó y se acercó, dejando sorprendidos a todos los participantes que los estaban viendo.
La mejor noche de Adrián Pedraja y Agustina Pontoriero
Posteriormente, Agustina Pontoriero invitó a Adrián Pedraja a dormir con ella en su cama y él fue, dando pie para nuevos acercamientos.
Cuando estaban solos, comenzaron a besarse y la argentina se mostró bastante nerviosa, por lo que decidió frenar la situación.
Finalmente y cuando ya estaban las luces apagadas, volvieron a desatar su pasión y la trasandina lanzó una graciosa declaración: "Lo logré".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Arenita sorprendió con interesante confesión sobre su futuro en TV: "Me gustaría mucho"
-
"Cuando digas que somos...": Blu Dumay puso en jaque a Fabio Agostini con comprometedora pregunta
-
"Me podía llegar a enamorar": Adrián Pedraja sorprendió con intensa confesión sobre Milo González
-
"Las mujeres me odian": Michelle Peint rompió en llanto al hablar con su madre y reveló tensas situaciones
-
"Empezando a entender a las otras": Camila Nash perdió la paciencia con Michelle Peint en prueba de cocina
-
"No te voy a aguantar": Luis Mateucci acusó de Michelle Peint de "humillarlo" y "usarlo"