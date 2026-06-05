Entre lágrimas y abrazos: Así fue la especial despedida de los 5 finalistas de la casona de El Internado

05 jun. 2026 - 01:24 hrs.

En el capítulo 148 de El Internado, Yann Yvin y Tonka Tomicic llegaron a la casona a buscar a los finalistas del reality.

Todos se juntaron en el frontis y se dieron un aplauso de ánimo, para luego tomarse de la mano, salir corriendo y gritar juntos.

Ya en el portón, recordaron cómo fue su llegada al encierro y por todo lo que habían pasado durante estos meses.

El Internado

La salida de los finalistas

Poco a poco, cada uno agradeció todo el aprendizaje que tuvieron y por haber compartido con personas tan diferentes a ellos.

Agustina Pontoriero no pudo aguantar las lágrimas y Arenita acotó que el tiempo se pasó muy rápido y que nunca se imaginó en un programa así.

Finalmente, se apagaron las luces de la casona y todos salieron, a la espera de la gran final que nos dirá quién será el ganador.