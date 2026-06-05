Entre lágrimas y abrazos: Así fue la especial despedida de los 5 finalistas de la casona de El Internado
En el capítulo 148 de El Internado, Yann Yvin y Tonka Tomicic llegaron a la casona a buscar a los finalistas del reality.
Todos se juntaron en el frontis y se dieron un aplauso de ánimo, para luego tomarse de la mano, salir corriendo y gritar juntos.
Ya en el portón, recordaron cómo fue su llegada al encierro y por todo lo que habían pasado durante estos meses.
La salida de los finalistas
Poco a poco, cada uno agradeció todo el aprendizaje que tuvieron y por haber compartido con personas tan diferentes a ellos.
Agustina Pontoriero no pudo aguantar las lágrimas y Arenita acotó que el tiempo se pasó muy rápido y que nunca se imaginó en un programa así.
Finalmente, se apagaron las luces de la casona y todos salieron, a la espera de la gran final que nos dirá quién será el ganador.
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