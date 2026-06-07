"Que ponga los...": Comentario de Blu Dumay sobre Fabio Agostini desató dudas sobre su relación

07 jun. 2026 - 23:30 hrs.

En el último capítulo de El Internado, Tom Brusse lanzó una pregunta al aire que Blu Dumay respondió y que involucró a Fabio Agostini.

Cuando quedaban pocos minutos para presentar los platos a los jueces y definir al ganador del reality de cocina, el marroquí hizo un comentario hacia su compañera: "¿Blu, dónde está Fabio?".

La ingeniera estaba muy ocupada finalizando sus preparaciones, sin embargo, tuvo unos segundos para contestar y generar especulaciones sobre el español: "Que ponga los huevos".

El Internado

¿Sigue la relación amorosa de Blu Dumay?

Hace unos días, Blu Dumay fue consultada en sus redes sociales sobre su romance con Fabio Agostini y ella, sin decir directamente que habían terminado, explicó qué ocurría con él.

"Esta pregunta se repite muchísimo y hace tiempo que me están preguntando, así que voy a tratar de responderla con la información que pueda dar. Está todo bien, le deseo lo mejor, veo que está en La Casa de los Famosos y le está yendo increíble, muy feliz, no tengo nada malo que decir de él, solo cosas positivas".