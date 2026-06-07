"Que ponga los...": Comentario de Blu Dumay sobre Fabio Agostini desató dudas sobre su relación
En el último capítulo de El Internado, Tom Brusse lanzó una pregunta al aire que Blu Dumay respondió y que involucró a Fabio Agostini.
Cuando quedaban pocos minutos para presentar los platos a los jueces y definir al ganador del reality de cocina, el marroquí hizo un comentario hacia su compañera: "¿Blu, dónde está Fabio?".
La ingeniera estaba muy ocupada finalizando sus preparaciones, sin embargo, tuvo unos segundos para contestar y generar especulaciones sobre el español: "Que ponga los huevos".
¿Sigue la relación amorosa de Blu Dumay?
Hace unos días, Blu Dumay fue consultada en sus redes sociales sobre su romance con Fabio Agostini y ella, sin decir directamente que habían terminado, explicó qué ocurría con él.
"Esta pregunta se repite muchísimo y hace tiempo que me están preguntando, así que voy a tratar de responderla con la información que pueda dar. Está todo bien, le deseo lo mejor, veo que está en La Casa de los Famosos y le está yendo increíble, muy feliz, no tengo nada malo que decir de él, solo cosas positivas".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Donde entra uno, entran dos": Luis Mateucci adelantó cómo será su participación en Volverías con tu ex? 2
-
Tom Brusse confirmó el fin de su relación con Camila Nash: "No me gusta su estilo de vida"
-
El BAIC BJ30 Hybrid: Así es el espectacular auto que se llevará el gran ganador de El Internado
-
Entre lágrimas y abrazos: Así fue la especial despedida de los 5 finalistas de la casona de El Internado
-
"Me caí por la ventana": Arenita reveló detalles nunca antes contados de grave accidente que tuvo hace 17 años
-
Akemi y el influencer fueron eliminados: Otakin se quebró por completo tras inesperado mensaje de Yann Yvin