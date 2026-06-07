"Donde entra uno, entran dos": Luis Mateucci adelantó cómo será su participación en Volverías con tu ex? 2
En el último capítulo de El Internado, Luis Mateucci habló sobre su participación en Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega.
Mientras estaba cocinando su plato para ganar, Tonka Tomicic le recordó al argentino que también iba a estar presente en el nuevo programa de telerrealidad: "Estás con una ex, estás con dos, o sea no podemos contar, podrían llegar 3 o 4 ¿Para cuántas ex alcanza Luis Mateucci?".
En esa línea, es que el cantante adelantó un poco de cómo se comportará en el encierro: "La verdad es que soy un ser humano abierto al público, donde entran uno entran dos, donde entran dos, entran tres y cuatro".
La relación de Luis Mateucci y Nicole Moreno
Tras lo anterior, Tonka Tomicic le consultó al finalista sobre su desconocida relación amorosa con Nicole Moreno y él desclasificó algunos antecedentes.Ir a la siguiente nota
"No la tenían porque justamente veníamos de una época sin farándula y aparte, a Nicole no le gustaba contar su privacidad", expresó.
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