Adrián Pedraja provocó el nerviosismo de Agustina Pontoriero con pregunta clave sobre su romance

17 may. 2026 - 23:15 hrs.

En el capítulo 134 de El Internado, Agustina Pontoriero tuvo la oportunidad de ver un video que le envió Adrián Pedraja y se puso bastante nerviosa.

Los participantes recibieron imágenes de personajes de su pasado y en el caso de la trasandina, fue al actor quien quiso hablarle.

"He estado pensando en ti estos días y hay algo que me tiene confuso, siento que cuando yo más me alejaba, tú más te acercabas. Quería saber si me seguías porque sentías algo real o porque te desesperaba que yo sintiera algo por otra", lanzó sin pelos en la lengua el español.

El Internado

La respuesta de Agustina Pontoriero

Bastante coqueta, Agustina Pontoriero agradeció el gesto de su compañero y Joaquín Méndez hizo hincapié en el cariñoso beso que le mandó al final del video.

Tras lo anterior, la argentina pidió que le repitieran cuál era la pregunta: "Me nublé, perdón, la verdad es que me puse bastante nerviosa".

Finalmente, la influencer aseguró que era real lo que sentía por Adrián Pedraja y le mandó un mensaje: "Te mando un beso, tenemos pendientes varios días juntos para ponernos en orden de lo que quedó, puedes venir a Buenos Aires".