Akemi y el influencer fueron eliminados: Otakin se quebró por completo tras inesperado mensaje de Yann Yvin

05 jun. 2026 - 01:08 hrs.

En el capítulo 148 de El Internado, el repechaje dejó a dos participantes eliminados del reality y a una última finalista.

Luego de probar las pastas rellenas, Yann Yvin y Luciano Mazzetti deliberaron que el primero en dejar la competencia era Otakin.

Posteriormente, anunciaron que Akemi Nakamura era la última eliminada, por lo que Blu Dumay se convirtió en la quinta y última participante en clasificar a la instancia final.

El Internado

La emoción de Otakin

Los participantes fuera de competencia comenzaron a despedirse de todos y un momento protagonizado por Otakin y Yann Yvin llamó la atención, pues el creador de contenido rompió en llanto con las sus palabras.

"¿Es linda la cocina, no? Si fallaste una vez, ya te vas a recuperar, ensaya de nuevo, hasta que lo logres, es la mejor lección de vida, estoy muy orgulloso de ti, vamos", expresó el chef y luego lo abrazó cariñosamente.

Finalmente, Akemi Nakamura también tuvo una emotiva conversación con el francés y ambos se despidieron para siempre de todos.