Por dinero y miedo: Esta es la conexión de Christian Mendoza con Luis Emilio en El Jardín de Olivia

14 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Desde hace un tiempo que Raúl (César Caillet) sospechaba de Christian (Juan José Gurruchaga) en El Jardín de Olivia. Averiguó que estaba quebrado y, aun así, de la noche a la mañana se convirtió en un hombre rico.

¿Cómo lo logró? La primera teoría es que usaba su galería para lavar dinero del narcotráfico, pero Mendoza contaba con una extensa lista de venta de cuadros en su local en Buenos Aires. Era un buen argumento, pero por alguna razón, Guerrero seguía sin creer en su palabra.

Christian nunca fue de los trigos limpios y en los recientes capítulos de la teleserie quedó claro que su regreso a Chile no fue por una buena causa.

El Jardín de Olivia / Mega

El nexo con Luis Emilio Walker

Luis Emilio (Alejandro Trejo) y Joaquín (Francisco Dañobeitia) querían deshacerse de Karina (Jacinta Rodríguez), por lo que investigaron a su padre. Así es como se enteraron que lo perdió todo en Argentina y ni siquiera tenía un lugar donde vivir.

Mientras Karina era niña, estuvo metido en negocios turbios y repitió el mismo patrón al otro lado de la cordillera. Fue entonces que Walker apareció con un salvavidas financiero, pero con la condición de que se llevara a su hija a Argentina lo antes posible.

Christian aceptó sin pensar y se puso una soga al cuello: si no cumple, Luis Emilio lo enviará a la cárcel.

Con presión sobre sus hombros, insta a Karina para que acepte una residencia de seis meses en Buenos Aires, mientras que planifica cómo deshacerse de Raúl.

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