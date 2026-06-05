El Internado - Capítulo 148: Los 5 finalistas se despidieron para siempre de la casona

05 jun. 2026 - 01:25 hrs.

En el capítulo 148 de El Internado, los semifinalistas vivieron una emotiva graduación, donde estuvieron presentes Yann Yvin, Luciano Mazzetti y Tonka Tomicic.

Luego, Fernando Godoy y Joaquín Méndez le dieron inicio a la última fiesta del reality, donde hubo varios acercamientos muy inesperados.

Por ejemplo, Arenita se atrevió a realizar el mítico juego del hielo con Otakin y Akemi Nakamura cobró venganza y Tom Brusse se prestó para la situación.

El Internado

La última finalista

También, Otakin, Akemi Nakamura y Blu Dumay se enfrentaron en un duelo de repechaje donde cocinaron pastas rellenas.

Luego de evaluar los platos, los chefs decidieron que la ingeniera había sido la mejor y se adjudicó el último puesto en la final de El Internado.

Finalmente, los cinco famosos que lucharán por ganar el reality se despidieron de la casona para siempre, para prepararse para la competencia final.