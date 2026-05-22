Una llamada lo cambiará todo: El impactante adelanto de Reunión de Superados que dejará llanto y desesperación
¡Todo cambiará! En un adelanto exclusivo de Reunión de Superados, pudimos ver lo que se vendrá en los próximos capítulos de la teleserie nocturna.
Y es que todo comenzará con una inesperada llamada que desatará la desesperación de Manuel (Mario Horton) y Javiera (Daniela Ramírez).
La noticia que recibirán rápidamente llegará a oídos del resto de los personajes de la producción del área dramática de Mega.
Desconsuelo en Reunión de Superados
En una de las escenas se verá a Jaime (Francisco Reyes) llorando desconsolado, mientras será contenido por Teresa (Elisa Zulueta) y Pili (Paloma Moreno).
Algo similar sucederá con Matilde (Ignacia Baeza), quien quedará en shock ante una noticia que recibirá.
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