Una llamada lo cambiará todo: El impactante adelanto de Reunión de Superados que dejará llanto y desesperación

22 may. 2026 - 19:00 hrs.

¡Todo cambiará! En un adelanto exclusivo de Reunión de Superados, pudimos ver lo que se vendrá en los próximos capítulos de la teleserie nocturna.

Y es que todo comenzará con una inesperada llamada que desatará la desesperación de Manuel (Mario Horton) y Javiera (Daniela Ramírez).

La noticia que recibirán rápidamente llegará a oídos del resto de los personajes de la producción del área dramática de Mega.

Mega

Desconsuelo en Reunión de Superados

En una de las escenas se verá a Jaime (Francisco Reyes) llorando desconsolado, mientras será contenido por Teresa (Elisa Zulueta) y Pili (Paloma Moreno).

Algo similar sucederá con Matilde (Ignacia Baeza), quien quedará en shock ante una noticia que recibirá.

¡No te pierdas Reunión de Superados, de lunes a jueves después de Meganoticias Prime!

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