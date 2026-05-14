Relacionada con Manuel y Coke: Actriz de Los Casablanca hará especial aparición en Reunión de Superados

14 may. 2026 - 23:52 hrs.

En el próximo capítulo de Reunión de Superados, un nuevo personaje llamará la atención de Manuel (Mario Horton) y Coke (Diego Muñoz).

Se trata de una mesera, interpretada por Constanza Mackenna, quien vuelve a las teleseries nocturnas desde su paso por Los Casablanca. En aquella ficción era Isabella Rodríguez, asistente de Iván Casablanca (Francisco Melo) y amante de Tomás (Nicolás Poblete).

Anteriormente la actriz fue parte de Papá a la Deriva, Sres. Papis, Isla Paraíso, Demente, Amar Profundo y Generación 98'.

Instagram de @conmackenna

El rol de Constanza Mackenna en Reunión de Superados

Tanto Manuel como Coke han aceptado su soltería porque les ha ido mal en el amor. El primero no pudo concretar una relación con Javi (Daniela Ramírez) debido a los muchos problemas con los que ella carga, mientras que el segundo terminó con Josefa (Luz Valdivieso) porque no puede olvidar a Matilde (Ignacia Baeza).

En una salida entre amigos, ambos irán a un pub y cruzarán miradas con una de las meseras que lleva su pedido.

"Es de todo mi gusto", confesará Coke y el publicista admitirá que también le atrajo. ¿Alguno de los dos logrará cautivarla?

Reunión de Superados / Mega

Todo sobre Reunión de Superados