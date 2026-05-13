Alessandra y Tito tendrán serias diferencias por la presencia de Hingilberto en el capítulo 126 de RDS
En el avance del capítulo 126 de Reunión de Superados, Alessandra (Julieta Bartolomé) le hará ver a Tito (Claudio Castellón) que la presencia de Hingilberto (Luis Dubó) está afectando seriamente a Myriam (Carmen Disa Gutiérrez).
"Yo la entiendo. Es un montón que le estés pidiendo traer a tu papá acá con nosotros", planteará la trasandina.
Pero Tito le pedirá ver las cosas desde su perspectiva: "Yo estoy sobrepoblado de carencia afectiva. Por primera vez en mi vida tengo la posibilidad de que mi mamá y mi papá se sienten en la misma mesa. Ponte en mi lugar, Alessandra".Ir a la siguiente nota
Las diferencias de Jaime y Tomás
Jaime (Francisco Reyes) no estará de acuerdo con el método de enseñanza del profesor Tomás (Gabriel Urzúa) porque cree que inculca el comunismo en el alumnado, solo por destacar a grandes de la canción chilena en sus clases.
Tomás, en cambio, destacó las habilidades artísticas de Nicolás y anunció que tratará de explotar su talento, muy a pesar de lo que exige su padre.Ve el capítulo en