Alessandra y Tito tendrán serias diferencias por la presencia de Hingilberto en el capítulo 126 de RDS

13 may. 2026 - 23:40 hrs.

En el avance del capítulo 126 de Reunión de Superados, Alessandra (Julieta Bartolomé) le hará ver a Tito (Claudio Castellón) que la presencia de Hingilberto (Luis Dubó) está afectando seriamente a Myriam (Carmen Disa Gutiérrez).

"Yo la entiendo. Es un montón que le estés pidiendo traer a tu papá acá con nosotros", planteará la trasandina.

Pero Tito le pedirá ver las cosas desde su perspectiva: "Yo estoy sobrepoblado de carencia afectiva. Por primera vez en mi vida tengo la posibilidad de que mi mamá y mi papá se sienten en la misma mesa. Ponte en mi lugar, Alessandra".

Reunión de Superados / Mega

Las diferencias de Jaime y Tomás

Jaime (Francisco Reyes) no estará de acuerdo con el método de enseñanza del profesor Tomás (Gabriel Urzúa) porque cree que inculca el comunismo en el alumnado, solo por destacar a grandes de la canción chilena en sus clases.

Tomás, en cambio, destacó las habilidades artísticas de Nicolás y anunció que tratará de explotar su talento, muy a pesar de lo que exige su padre.