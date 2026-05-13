¿A qué hora ver el gran final de Aguas de Oro?

13 may. 2026 - 19:15 hrs.

La exitosa teleserie vespertina de Mega, Aguas de Oro, llega a su último capítulo cargado de drama, secretos y tensiones acumuladas, en una historia que comenzó con los pozones mágicos.

Esta trama de casi 150 capítulos parte con un descubrimiento bastante mágico en El Álamo: unos pozones que tienen un agua muy particular que puede rejuvenecer a las personas que ingresan a ellas. El especial lugar es de propiedad de la familia Ruiz-Tagle, encabezada por Carlos (Álvaro Rudolphy), el alcalde de la zona.

Sin embargo, la llegada Karla Ruiz-Tagle (Carolina Arregui) remece al jefe comunal y a todo su círculo cercano, desencadenando conflictos jamás pensados.

¿A qué hora es el gran final de Aguas de Oro?

En este último episodio, la historia llega a su punto más con Carlos volviendo a El Álamo tras cumplir con su condena de cinco años.

El desenlace de Aguas de Oro lo podrás ver este jueves 14 de mayo, a las 21:50, por las pantallas de Mega.