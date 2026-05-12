¡No te lo puedes perder! Esta es la fecha para el gran final de Aguas de Oro

12 may. 2026 - 22:55 hrs.

¡Atención, fanáticos! Ya hay fecha confirmada para el gran final de Aguas de Oro, la exitosa teleserie vespertina de Mega.

El drama, los secretos y las tensiones acumuladas explotarán en el capítulo final de Aguas de Oro, la ficción de protagonizada por Álvaro Rudolphy, Carolina Arregui y Paola Volpato.

¿Carlos dejará la cárcel y concretará su amor con Karla? ¿Ayelén y Bruno podrán tener un futuro juntos? ¿Qué ocurrirá con la familia tras los últimos conflictos? Estas son algunas de las interrogantes que marcarán el esperado desenlace de Aguas de Oro.

Mega

¿Cuándo se emitirá el capítulo final de Aguas de Oro?

El capítulo final de la teleserie Aguas de Oro se emitirá el próximo jueves 14 de mayo, después de Meganoticias Prime.

Podrás seguir este esperado episodio a través de la señal abierta de Mega, en Mega.cl y en la plataforma Mega Go.