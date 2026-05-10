¿Carlos planea escapar de la cárcel? Mira un impactante adelanto de Aguas de Oro

10 may. 2026 - 11:00 hrs.

Capítulos de alto impacto se aproximan en las próximas entregas de Aguas de Oro, la teleserie nocturna de Mega que ya entró en su recta final.

En los siguientes episodios, Ayelén (Vivianne Dietz) le expresará a Karla (Carolina Arregui) que tiene un mal presentimiento justo el día de su matrimonio.

Ya en plena celebración, Remigio (Claudio Arredondo) sufrirá una descompensación que encenderá las alarmas entre todos los asistentes.

Aguas de Oro / Mega

¿Carlos planea escaparse?

Además, Carlos (Álvaro Rudolphy) y Valderrama (Christian Zúñiga) serán trasladados por Gendarmería, instancia en la que el abogado sorprenderá al exalcalde con una inesperada instrucción.

"No podemos perder tiempo. ¡Vamos! ¡Ahora!", expresará, dejando a Carlos con una evidente expresión de miedo.

No te pierdas los próximos capítulos de Aguas de Oro, de lunes a jueves desde las 21:50 horas.

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