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¿Se fugará? Carlos tendrá la oportunidad de escapar de la cárcel en el capítulo 145 de Aguas de Oro

  • Por Sebastián Paillafil

En el avance del capítulo 145 de Aguas de Oro, Ayelén (Vivianne Dietz) estará a nada de casarse cuando sentirá un mal presentimiento que se lo expresará a Karla (Carolina Arregui).

La intuición de la hermana de Lautaro (Francisco Puelles) hará retrasar su llegada a la ceremonia, donde Remigio (Claudio Arredondo) tendrá un fuerte malestar médico que hará que se descompense.

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Por otro lado, Carlos (Álvaro Rudolphy) estará en la celda con el resto de sus compañeros, cuando será invitado a salir al patio.

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Las dudas de Carlos 

En ese momento, los gendarmes le abren uno de los portones del centro penitenciario, provocando que los reos escapen sin pensarlo.

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Sin embargo, el exalcalde de El Álamo comenzará a dudar si fugarse y seguir a sus compañeros, o mantenerse en la cárcel.

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