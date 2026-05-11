¿Se fugará? Carlos tendrá la oportunidad de escapar de la cárcel en el capítulo 145 de Aguas de Oro

11 may. 2026 - 22:35 hrs.

En el avance del capítulo 145 de Aguas de Oro, Ayelén (Vivianne Dietz) estará a nada de casarse cuando sentirá un mal presentimiento que se lo expresará a Karla (Carolina Arregui).

La intuición de la hermana de Lautaro (Francisco Puelles) hará retrasar su llegada a la ceremonia, donde Remigio (Claudio Arredondo) tendrá un fuerte malestar médico que hará que se descompense.

Por otro lado, Carlos (Álvaro Rudolphy) estará en la celda con el resto de sus compañeros, cuando será invitado a salir al patio.

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Las dudas de Carlos

En ese momento, los gendarmes le abren uno de los portones del centro penitenciario, provocando que los reos escapen sin pensarlo.

Sin embargo, el exalcalde de El Álamo comenzará a dudar si fugarse y seguir a sus compañeros, o mantenerse en la cárcel.