Hicieron un trato, pero son enemigos: Esta fue la frase de Franco que hirió el orgullo de Luis Emilio en EJDO

02 jul. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 330 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) capturó a Vanessa (Begoña Basauri) para poder negociar con Franco (Emilio Edwards): él no le hará daño a la periodista si su exsubordinado desiste de matarlo.

Además, le ofreció pagar el doble de lo prometido con tal de que Barraza y Vanessa se vayan del país en 24 horas. Franco aceptó, pero manifestó estar arrepentido de haberlo ayudado a salir de la cárcel.

"Vas a caer"

"Me recuerdas mucho a un gran amigo que yo tuve. Lamentablemente, está bajo tierra, pero era igual: lloriqueaba, pataleaba, se pegaba en el pecho cada vez que yo le pedía que me hiciera una gauchada... pero bastaba con ponerle unos billetitos sobre la mesa y se bajaba los pantalones como tú", lanzó Walker con desprecio.

El Jardín de Olivia / Mega

Lo que no esperaba es que Barraza le contestara con algo que lo hirió en el orgullo.

"Yo acepté este trabajo por plata, es cierto; ese fue mi problema, ¿pero sabes cuál es el tuyo? Que eres un enfermo de la cabeza, un degenerado. Yo no sé si naciste así o te hicieron algo cuando chico. Tu problema es que no sabes cuándo parar y por eso mismo vas a caer".