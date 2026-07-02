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"Estoy dispuesta a hacer todo": Ignacia besará a Joaquín para ganar su confianza en el capítulo 331 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 331 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) irá al departamento de Joaquín (Francisco Dañobeitia) para ver a Berni, tal como pactó con su ex. 

La visita pronto tendrá un giro porque Undurraga seguirá molesto con Nacha. Nadie lo escuchó cuando pidió a Karina (Jacinta Rodríguez) lejos de su hija y por eso tomó medidas drásticas para que su postura como padre se hiciera obedecer. 

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"Si piensas que las cosas van a volver a ser como eran, estás muy equivocada. Las cosas no funcionan así", le anunciará a Ignacia. 

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Una medida desesperada

Ella, por el contrario, querrá evitar cualquier conflicto y ganarse la confiaza de Joaquín. Solo así podrá tener una oportunidad de estar a solas con Berni y llevársela lo más lejos posible. 

"Yo por mi hija estoy dispuesta a hacer todo", expresará la joven, acercándose sorpresivamente al director ejecutivo para besarlo.  

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