"Estoy dispuesta a hacer todo": Ignacia besará a Joaquín para ganar su confianza en el capítulo 331 de EJDO
En el avance del capítulo 331 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) irá al departamento de Joaquín (Francisco Dañobeitia) para ver a Berni, tal como pactó con su ex.
La visita pronto tendrá un giro porque Undurraga seguirá molesto con Nacha. Nadie lo escuchó cuando pidió a Karina (Jacinta Rodríguez) lejos de su hija y por eso tomó medidas drásticas para que su postura como padre se hiciera obedecer.
"Si piensas que las cosas van a volver a ser como eran, estás muy equivocada. Las cosas no funcionan así", le anunciará a Ignacia.Ir a la siguiente nota
Una medida desesperada
Ella, por el contrario, querrá evitar cualquier conflicto y ganarse la confiaza de Joaquín. Solo así podrá tener una oportunidad de estar a solas con Berni y llevársela lo más lejos posible.
"Yo por mi hija estoy dispuesta a hacer todo", expresará la joven, acercándose sorpresivamente al director ejecutivo para besarlo.Ve el capítulo en