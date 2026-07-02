Luis Emilio quiere a Jessica cerca: Le ordenó a Joaquín contratarla en el holding en El Jardín de Olivia

02 jul. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 330 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) retomó el poder en las sombras en el Grupo Walker Capital y una de sus primeras órdenes fue cambiar a Iris, la secretaria, por una mujer más joven y atractiva.

Joaquín (Francisco Dañobeitia) sabía de los pasos de su exsuegro y se opuso: "Yo no me voy a meter en su vida personal, (...) pero los asuntos de la empresa sí me importan, sobre todo ahora. Tengo clarísimo que usted tenía muy malas prácticas con las mujeres que trabajan en la empresa y le quiero decir que este tipo de conductas no pueden volver a pasar".

Walker se molestó y le recordó a Joaquín cuál fue el destino de Omar (César Sepúlveda) por ser una piedra en su zapato.

El Jardín de Olivia / Mega

La nueva encargada de prensa

A pesar de lo anterior, cedió. Luis Emilio aceptó que se quede Iris, pero a cambio, tiene a una candidata perfecta para la coordinación de comunicaciones estratégicas del holding: Jessica Reyes (Ignacia Sepúlveda).

Joaquín se espantó y quiso detenerlo, pero esta vez era una decisión incuestionable. "¿Se te están subiendo los humitos? Recuerda que hasta en La Moneda hay un segundo piso que toma las decisiones importantes", apuntó el padre de Ignacia (Cota Castelblanco).