"Me acuerdo de ti todos los días": Clemente vive emotivo reencuentro con la pequeña Olivia en EJDO

02 jul. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 330 de El Jardín de Olivia, Olivia (Violeta Silva) llegó a la cárcel, acompañada de Diana (Nicole Espinoza) y Nacha (Cota Castelblanco), pero su primera impresión fue que era un lugar violento.

Por este motivo, su tía le volvió a preguntar si estaba segura de entrar y la niña repitió lo que decía hace días: quiere ver a su papá.

El Jardín de Olivia / Mega

Clemente se quiebra ante Olivia

Apenas entraron en la sala de visitas, Clemente (Pipo Gormaz) corrió a abrazar a su hija. "¡Monita, qué bueno volver a verte! Mi amor, te echaba tanto de menos", expresó con la voz quebrada tras días de angustia y separación.

"Estás llorando, papá. ¿Estás muy triste aquí?", preguntó Oli a su padre.

Clemente se secó las lágrimas y le contestó que "no. Estoy llorando, pero porque estoy feliz, amor. Estoy feliz de verte. Estás hermosa, Monita. (...) Quiero que tú sepas que me acuerdo de ti todos los días y que en las noches yo le pido a Dios que me deje salir de aquí lo antes posible para que podamos estar juntitos".