Gabriel usará un nombre falso para investigar al hombre de la moto en el capítulo 331 de El Jardín de Olivia

02 jul. 2026 - 19:00 hrs.

En el avance del capítulo 331 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) interrpogará a la dueña de la parcela en la que mataron a Acosta (Jorge Denegri), pero presentándose bajo un alias.

"Andrés Garcés, policía de investigaciones. Quería hacerle algunas preguntas con respecto a unas personas que estuvieron alojando en la cabaña estos días", le preguntará a esta mujer.

Ella le hablará de un tal "Miguel Zapata", pero no le dará detalles de su rostro o maneras de identificarlo ya que siempre estaba con un casco puesto.

El Jardín de Olivia / Mega

Un nombre desconocido

Santana no confiará en que la dueña sea sincera y estará seguro que esta mujer, tarde o temprano, llamará a Luis Emilio (Alejandro Trejo) o al mismo hombre de la moto. Tendrá razón.

Walker hablará con Olga, quien aparentemente es una vieja conocida. Ella le dará todos los detalles de la visita que recibió del detective Garcés.

"¿De la policía? No me suena ese nombre pero ya voy a averiguar de quién se trata", contestará el empresario.