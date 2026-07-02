Olivia irá de visita a la cárcel: Ignacia y Diana la acompañarán en el capítulo 330 de EJDO

02 jul. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 330 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) le recomendó a Clemente (Pipo Gormaz) que permita una visita de Olivia (Violeta Silva) a la cárcel.

La niña tiene una imaginación muy poderosa y las cosas que ha leído sobre las prisiones la han hecho pensar lo peor. Si ella la prepara lo suficiente, podría reencontrarse con su padre y encontrar mayor tranquilidad.

Walker cedió porque no está seguro de lo que vaya a suceder con él tras las rejas.

El Jardín de Olivia / Mega

Olivia cumplirá su deseo

Tras llegar a este acuerdo, tanto Diana como Ignacia (Cota Castelblanco) la acompañarán al penal tomadas de la mano.

¿Cuál será la impresión de Olivia al ver a su padre golpeado a solo 24 horas de ingresar?