Ignacia intentará visitar a su hija mientras Joaquín no esté en el capítulo 330 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 330 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) llamará a Joaquín (Francisco Dañobeitia) para pedirle una oportunidad de ver a su hija, aunque el verdadero plan es otro.
"Hola, Joaco, disculpa que te moleste. Quería saber si podría ver a la Berni, aunque sea un ratito, ¿puede ser?", preguntará.
Con sus nuevas responsabilidades como director ejecutivo, su ex no tendrá tiempo para estar presente en esta visita, así le pedirá esperar: "Nacha, tengo días muy ocupados... yo prefiero que si no estoy en la casa, tú no vayas para allá".
Una pequeña ventana de tiempo
Sin embargo, Ignacia estará contra el tiempo. Tiene que aprovechar la oportunidad e irse lo antes posible con la niña, así que insistirá.
"Joaco, piensa en ella también; la Berni también me debe echar de menos. Si no lo quieres hacer por mí, por último, hazlo por ella".
Esto último lo hará flexibilizar su decisión y le revelará que esa misma tarde llegará cerca de las 16:00 horas al departamento. Nacha tendrá que llegar antes si quiere darse a la fuga.Ve el capítulo en