Ignacia intentará visitar a su hija mientras Joaquín no esté en el capítulo 330 de El Jardín de Olivia

01 jul. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 330 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) llamará a Joaquín (Francisco Dañobeitia) para pedirle una oportunidad de ver a su hija, aunque el verdadero plan es otro.

"Hola, Joaco, disculpa que te moleste. Quería saber si podría ver a la Berni, aunque sea un ratito, ¿puede ser?", preguntará.

Con sus nuevas responsabilidades como director ejecutivo, su ex no tendrá tiempo para estar presente en esta visita, así le pedirá esperar: "Nacha, tengo días muy ocupados... yo prefiero que si no estoy en la casa, tú no vayas para allá".

El Jardín de Olivia / Mega

Una pequeña ventana de tiempo

Sin embargo, Ignacia estará contra el tiempo. Tiene que aprovechar la oportunidad e irse lo antes posible con la niña, así que insistirá.

"Joaco, piensa en ella también; la Berni también me debe echar de menos. Si no lo quieres hacer por mí, por último, hazlo por ella".

Esto último lo hará flexibilizar su decisión y le revelará que esa misma tarde llegará cerca de las 16:00 horas al departamento. Nacha tendrá que llegar antes si quiere darse a la fuga.