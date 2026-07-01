Olivia sorprenderá a sus tíos con una petición para ir a la cárcel en el capítulo 329 de EJDO

01 jul. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 329 de El Jardín de Olivia, Oli (Violeta Silva) estará harta de esperar por su padre y ahora que supo que está en prisión, tomará la iniciativa de ir a visitarlo.

"Yo quiero ver a mi papá", le dirá la niña a sus tíos, pero ambos cruzarán miradas de preocupación. El penal es un sitio poco apropiado y estarán reticentes de que acuda.

"Pucha Oli, sí, sabemos que quieres verlo, pero las cárceles no son lugares para niños", le dirá Bastián (Alonso Quintero), mientras que Ignacia (Cota Castelblanco) pondrá en duda de que siquiera la dejen entrar.

El Jardín de Olivia / Mega

Pero la niña estará preparada para contraargumentar y sabrá de antemano las condiciones con las que un menor de edad puede ir de visita.

"Ahí dice que hay niños que vienen acompañados de unos adultos. Si voy con alguno de ustedes me podrían dejar entrar", aseverará. ¿Logrará convencerlos para reencontrarse con Clemente (Pipo Gormaz)?