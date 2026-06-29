¡Dos contra uno! Franco estará rodeado por el "Rucio" y Félix en el capítulo 328 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 328 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) irá al lugar pactado con Luis Emilio (Alejandro Trejo) para recibir su pago.
Cumplió con encontrar a Clemente (Pipo Gormaz) y el dinero le servirá para abandonar el país junto a Vanessa (Begoña Basauri). Sin embargo, el empresario no tendrá contemplado cumplir con su palabra y preparará un castigo ejemplar.
Un falso pago
Félix (Matías Schudeck) le entregará un bolso con el supuesto botín, pero mientras busca en su interior, Barraza solo encontrará papeles.Ir a la siguiente nota
Al notar que le han tomado el pelo, Franco perderá la paciencia y apuntará a Félix con una pistola, pero se verá en clara desventaja. A su espalda, el "Rucio" (Sebastián Saguz) tendrá un arma, completamente dispuesto a dispararle.
"Tranquilo, compita, no te movai'", le advertirá.Ve el capítulo en