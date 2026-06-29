Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

¡Dos contra uno! Franco estará rodeado por el "Rucio" y Félix en el capítulo 328 de El Jardín de Olivia

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 328 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) irá al lugar pactado con Luis Emilio (Alejandro Trejo) para recibir su pago.

Cumplió con encontrar a Clemente (Pipo Gormaz) y el dinero le servirá para abandonar el país junto a Vanessa (Begoña Basauri). Sin embargo, el empresario no tendrá contemplado cumplir con su palabra y preparará un castigo ejemplar.

Lo más visto de El Jardín de Olivia

Un falso pago

Félix (Matías Schudeck) le entregará un bolso con el supuesto botín, pero mientras busca en su interior, Barraza solo encontrará papeles. 

El Jardín de Olivia / Mega
Ir a la siguiente nota

Al notar que le han tomado el pelo, Franco perderá la paciencia y apuntará a Félix con una pistola, pero se verá en clara desventaja. A su espalda, el "Rucio" (Sebastián Saguz) tendrá un arma, completamente dispuesto a dispararle. 

"Tranquilo, compita, no te movai'", le advertirá. 

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto