Una pequeña bienvenida de su padre: Clemente será atacado por otros reos en el capítulo 328 de EJDO

29 jun. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 328 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) ingresará a la misma cárcel donde su padre estuvo encerrado por 10 meses. Sin embargo, él sí es inocente de los cargos que se formulan en su contra.

Nervioso por la larga estadía que le espera, entrará a su celda y muy pronto otros reos le harán compañía.

El encargo de Luis Emilio Walker

"Bendiciones, hermanito. Tu taita nos dijo que te diéramos la bienvenida", le dirá uno de los internos. Si Luis Emilio está detrás, no será nada bueno y Clemente hará un desesperado llamado a los guardias del recinto.

El Jardín de Olivia / Mega

Sus gritos se verán ahogados por estos sujetos que terminarán arrinconándolo para que no escape. "Tranquilo, papito, si aquí te vamos a tratar súper bien", le dirán mientras comienzan a golpearlo sin compasión.

Esta será la venganza de su padre, luego de que Clemente casi lo dejara ciego en uno de sus encuentros en esa misma prisión.