"MVP del capítulo": Vanessa se lleva los aplausos tras acabar con Luis Emilio en el gran final de EJDO

17 ag. 2026 - 18:50 hrs.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) sobrevivió al atropello de Bastián (Alonso Quintero), pero si se recuperaba, todo comenzaría otra vez. Por esa razón, alguien decidió terminar con él definitivamente en el gran final de El Jardín de Olivia.

Vanessa (Begoña Basauri) tuvo la suficiente sangre fría como para ingresar en la habitación de la clínica e inyectarle un medicamento desconocido en la cánula apenas tuvo la oportunidad.

El empresario esta vez no pudo resistir y murió en las mismas circunstancias que Bernardita (Catalina Guerra). De hecho, confundió a Vanessa con su fallecida esposa y en una alucinación, creyó que ella lo castigaba por todos los crímenes que cometió.

El Jardín de Olivia / Mega

Estaba en lo correcto, su muerte era un castigo. Vanessa fue una de sus tantas víctimas y se dedicó a hacer justicia en su nombre, el de las otras mujeres atacadas y en memoria de Omar (César Sepúlveda).

El público reaccionó positivamente por su decisión y felicitó a la actriz Begoña Basauri ante esta magistral interpretación, destacando la transformación que tuvo el personaje a lo largo de la teleserie.

En medio del react al último capítulo donde Basauri fue entrevistada, el público se manifestó. "Me encantó que fuera ella", "Vanessa fue la MVP del capítulo!!", "Me encantó el paso de malvada a heroína, eres tremenda actriz Begoña Basauri, felicidades", "la Vane era la única que debía hacerlo", "Lo mejor de la comedia fue lo que hizo Vanessa: deshacerse del viejo" y "Maravilloso Vane", fueron parte de los elogios que recibió.

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