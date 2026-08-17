Con regresos inesperados y final feliz: Así fue el detrás de cámara del último capítulo de El Jardín de Olivia

17 ag. 2026 - 17:40 hrs.

El capítulo final de El Jardín de Olivia trajo la muerte de Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) y el feliz matrimonio entre Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) y si el público reaccionó con emoción al desenlace, detrás de cámaras las grabaciones se vivieron con la misma intensidad.

Begoña Basauri en su rol de Vanessa fue la encargada de acabar definitivamente con el villano. "¡Gente! Voy a cumplir el sueño que tenemos todos desde el día uno en El Jardín de Olivia. Cuando yo leí el último capítulo quedé pero carbonizada, no podía creerlo que me había tocado el honor. Después van a ver a la Cata, estamos vestidas iguales".

Mientras Luis Emilio vivía sus últimos minutos, vio en Vanessa el rostro de su fallecida esposa Bernardita, quien lo castigaba por el mal que cometió.

El Jardín de Olivia / Mega

Catalina Guerra regresó para esta breve, pero importante escena que da una sensación de justicia tras su asesinato.

"Para mí fue un placer hacer esta escena. De alguna manera es una venganza por mí, por todas nosotras y por todo el daño que hizo este hombre. Es una especie de alucinación, pero yo creo de alguna manera que Bernardita, desde el más allá, queda feliz, queda tranquila y queda libre de este karma tremendo que le tocó vivir durante toda su vida. Que me hayan llamado para hacer esta colita me deja (feliz)", declaró a las plataformas digitales.

¿Y qué opina Alejandro Trejo sobre el antagonista que interpretó? "Siempre una buena historia tiene que tener un buen malo. Ese rol me tocó ahora y ha sido entretenido. El final es un buen final de teleserie, bien costruido, con toques poéticos, incluso, que al público le va a gustar, lo va a apreciar", dijo.

El momento del triunfo

Diana se recuperó del disparo y se casó con Clemente, en medio de la celebración de amigos y familiares.

Nicole Espinoza, protagonista de El Jardín de Olivia, no pudo sino disfrutar de este cierre por todo lo alto: "¡Por fin ganó el amor! Después de tanto sufrir, no podía terminar muriendo o con más sufrimiento. Tenía que concretarse la felicidad para ella".

El Jardín de Olivia / Mega

Para Pipo Gormaz "son demasiadas emociones, en realidad. Es muy difícil de describir porque ha sido un trabajo muy largo, un trabajo muy intenso. Personalmente, también me tocó estar lejos de mi familia. Me gustaría agradecer, porque me tocó liderar junto con la Nicole un gran elenco y un gran equipo. Entonces, por mucho que uno en la mañana se despertara cansado, daban ganas de llegar a trabajar con ese equipo maravilloso de gente. ¡Lo logramos!".

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