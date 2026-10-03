"Necesito tu atención": Andrea le suplicará a Samuel volver con ella en el capítulo 35 de La Baronesa

03 oct. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 35 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) confrontará a Samuel (Francisco Ossa) por negarse a volver a casa.

"¿Tú me vas a seguir mintiendo en mi cara? ¿Me vas a seguir negando que entre tú y esa mujer hay algo?", le preguntará. Sin embargo, esta vez su marido bajará la mirada porque Clara (Lorena Bosch) y el se besaron ese mismo día.

¿Posibilidades de reconciliación?

Andrea no se dará por vencida. Querrá recuperar a su marido, la familia que tenían, el cariño que sentían el uno por el otro.

La Baronesa / Mega

"Yo necesito tu atención, por favor", le rogará.

Pero él le mostrará el video que León (César Caillet) grabó. "Yo no quiero estar cerca de la mujer que sale en ese video. No es la mujer con la que me casé y no es la mujer con la que quiero terminar mis días", afirmará.