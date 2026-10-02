Javier amenazará con contarle a Roberto de las apuestas de Aurora en el capítulo 35 de la Baronesa

02 oct. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 35 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) irá al "Clavel Rojo" a apostar y se encontrará con Aurora (Loreto Valenzuela), cómodamente instalada en una de las mesas en medio de una mano de póker.

Ella no dejará que Javier se siente con ella y él la provocará en respuesta: "No se preocupe, no pienso sentarme aquí. Imagínese que le ganara de nuevo, eso sí que sería un infierno para usted".

Lo cierto que es que Aurora no ha sabido lidiar con su adicción a las apuestas, por más promesas que le hizo a Emilia (Octavia Bernasconi). Por miedo a perder el cariño de su nieta, le hará una petición a Javier: "No le vayas a decir a Emilia que me encontraste aquí".

La Baronesa / Mega

El chantaje

Toledo no estará interesado en contarle a Emilia, pero sí deslizará la posibilidad de que Roberto (Patricio Achurra) se entere.

"Su nieta va a abrir los ojos más temprano que tarde y ahí voy a estar yo, su marido, para contenerla. Aunque no sé si vamos a poder contener a don Roberto, a su marido porque él sufrió mucho tratando de sacar a su padre de estos lugares. ¿Qué pasaría si se entera?", preguntará.