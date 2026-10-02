La Baronesa - Capítulo 34: El corazón de Clara

02 oct. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) envió las invitaciones de matrimonio a todos. Francesca (Katyna Huberman) recibió la suya y aunque quiso esconderla de Nicolás (Andrew Bargsted), el joven terminó viendo el parte.

En un impulso, Nico pasó por fuera de la casa de los Márquez y se encontró con Emilia (Octavia Bernasconi). Ella, entristecida, le aseguró que hay una fuerte historia que los une y siempre serán parte de la vida del otro.

La Baronesa / Mega

El momento de la verdad

Samuel (Francisco Ossa) citó a Clara (Lorena Bosch) al hotel. Allí le contó que se separó momentáneamente de Andrea (Catalina Guerra), pero aún así quiere seguir en contacto con ella para no perderse detalle de los preparativos del matrimonio.

Sin embargo, había cierta tensión en el aire que llevó a Clara a abrir su corazón, confesando que por él siente cosas que nunca antes había sentido.

Samuel la abrazó y tuvo el valor de decir que esta emoción era mutua. Ambos dieron el paso definitivo para cambiar su relación.