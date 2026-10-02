"Clara sería incapaz de engañarme": Antonio está muy seguro de la fidelidad de su esposa en La Baronesa
En el capítulo 34 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) pasó por la consulta de León (César Caillet) y aprovechó de bromear por la "romántica" visita que Andrea (Catalina Guerra) le hizo la noche anterior.
"Tú te la buscaste, yo te dije que esa mujer era peligrosa. ¿Qué hiciste al final? ¿Cómo te la sacaste de encima?", le preguntó al doctor Insulza.
León señaló que fueron los hijos de Andrea quienes se hicieron cargo. Ambos coincidieron en que Samuel (Francisco Ossa) es un cobarde por evitar su responsabilidad, pero el comportamiento problemático de su esposa es algo de lo que cualquiera se querría escapar.
La seguridad de Antonio
El caos comenzó por los celos enfermizos que Andrea siente por Clara (Lorena Bosch) y hasta cierto punto, León intuye que la esposa de Antonio está muy al pendiente de Samuel.
", respondió el abogado, muy seguro de la fidelidad de su esposa. Ve el capítulo en
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