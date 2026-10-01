"De esta casa a mí solo me sacan muerto": Roberto cierra toda posibilidad a vender en La Baronesa

01 oct. 2026 - 17:38 hrs.

En el capítulo 33 de La Baronesa, Roberto (Patricio Achurra) abrió su corazón con Aurora (Loreto Valenzuela), porque ella se toma a la ligera entregar la casa familiar, mientras que para él tiene un significado tan grande que no puede deshacerse de ella.

"¿A ti se te olvida lo que esta casa significa para mí? Yo me saqué la cresta trabajando para recuperar esta casa cuando tu padre se la jugó. Pasé días, años, años trabajando de sol a sol, me perdí momentos importantes de mi vida contigo, momentos claves de la vida de nuestro hijo. Incluso, no pude enterrar a mi madre por estar arriba de un camión en Bolivia", señaló.

Una casa que significa amor

Aurora reconoció que solo gracias al sacrificio de su marido es que al día de hoy pueden tener una vida cómoda. El vicio del juego perjudicó terriblemente a la familia cuando su propio padre lo perdió todo.

La Baronesa / Mega

"Me acuerdo también de ese día que tú entraste corriendo a esta misma cocina y me gritabas 'te amo'. Yo sabía que me amabas, pero ese día que salvé esta casa, me gané toda admiración. (...) Por eso mismo, Aurora, de esta casa a mí solo me sacan muerto", zanjó Roberto.

Aurora no pudo debatir a su esposo y Emilia (Octavia Bernasconi), que escuchó todo al otro lado de la puerta, comprendió que solo tiene un camino que recorrer.