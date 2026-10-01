"Perdón por el mal rato": Javier y Catalina se llevaron a su madre del departamento de León en La Baronesa
En el capítulo 33 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) se puso ropa sexy para seducir a León (César Caillet), pero él ya se había comunicado con los Toledo para que se la llevaran de su departamento.
Precisamente mientras ella estaba en paños menores, Javier (Simón Pesutic) y Catalina (María Jesús Godoy) tocaron a la puerta y descubrieron a su madre. Espantados, se acercaron para cubrirla con una bata.
"Estoy esperando al papá. ¿El papá los mandó a buscarme? ¡Yo no me quiero ir! ¡No tengo frío, por qué me tapan!", dijo Andrea, resistiéndose a los intentos de Catalina por vestirla un poco antes de regresar a casa.Ir a la siguiente nota
Javier habla en nombre de su madre
Los hermanos Toledo se llevaron a su madre, entendiendo finalmente por qué su padre había llegado al límite. Andrea nunca se había comportado así.
Avergonzado, Javier se disculpó sinceramente con el doctor Insulza. "León, de verdad, perdón por el mal rato", dijo, y tras salir de la puerta, el dueño de casa sintió alivio de librarse de Andrea.Ve el capítulo en
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