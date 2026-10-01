La Baronesa - Capítulo 33: Javier recuerda su pasado

01 oct. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) le pidió a sus hijos ir a buscar a Andrea (Catalina Guerra), quien estaba completamente descontrolada en el departamento de León (César Caillet).

Fue entonces que tanto Javier (Simón Pesutic) como Catalina (María Jesús Godoy) pudieron dimensionar cuánto se ha deteriorado la salud mental de su madre este último tiempo.

Javier decidió quedarse en casa para cuidarla. Fue la primera noche en casi 12 años que volvía a su viejo dormitorio, donde recordó lo mucho que su madre lo asfixiaba con su sobreprotección porque temía que volviera a enfermar.

La Baronesa / Mega

La fragilidad de Aurora

Roberto (Patricio Achurra) le manifestó a Aurora (Loreto Valenzuela) que se irá de la casa familiar solo si está muerto. Esto no le dejó mucha alternativa a su esposa, quien ya consideraba la posibilidad de entregar la propiedad a Javier para librarse de los Toledo.

Con la única que pudo mostrar su fragilidad fue con Emilia (Octavia Bernasconi). Incluso lloró porque nunca podrá contarle la verdad a su marido.