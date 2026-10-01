La Baronesa - Capítulo 33: Javier recuerda su pasado
En este capítulo de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) le pidió a sus hijos ir a buscar a Andrea (Catalina Guerra), quien estaba completamente descontrolada en el departamento de León (César Caillet).
Fue entonces que tanto Javier (Simón Pesutic) como Catalina (María Jesús Godoy) pudieron dimensionar cuánto se ha deteriorado la salud mental de su madre este último tiempo.
Javier decidió quedarse en casa para cuidarla. Fue la primera noche en casi 12 años que volvía a su viejo dormitorio, donde recordó lo mucho que su madre lo asfixiaba con su sobreprotección porque temía que volviera a enfermar.Ir a la siguiente nota
La fragilidad de Aurora
Roberto (Patricio Achurra) le manifestó a Aurora (Loreto Valenzuela) que se irá de la casa familiar solo si está muerto. Esto no le dejó mucha alternativa a su esposa, quien ya consideraba la posibilidad de entregar la propiedad a Javier para librarse de los Toledo.
Con la única que pudo mostrar su fragilidad fue con Emilia (Octavia Bernasconi). Incluso lloró porque nunca podrá contarle la verdad a su marido.Ve el capítulo en
Más Capítulos
-
La Baronesa - Capítulo 32: Samuel se va de la casa
-
La Baronesa - Capítulo 31: Antes sin casa que con los Toledo
-
La Baronesa - Capítulo 30: Los impredecibles pasos de Andrea
-
La Baronesa - Capítulo 29: Antonio quiere distancia
-
La Baronesa - Capítulo 28: León necesita tener el control
-
La Baronesa - Capítulo 27: Samuel está cansado de todo