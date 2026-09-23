La Baronesa - Capítulo 27: Samuel está cansado de todo

23 sept. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) decidió marcar territorio como la esposa de Samuel (Francisco Ossa) con un bochornoso espectáculo.

Por más que Clara (Lorena Bosch) insistió en que nunca ha mirado a otro hombre que no sea su marido, Andrea siguió con sus suspicacias al respecto porque no conoce a su consuegra y Samuel actúa extraño desde la primera vez que la vio.

Samuel, muy avergonzado, fue a buscar a su mujer al restaurante y una vez en casa, le confesó a Javier (Simón Pesutic) que por primera vez en años, pensó en separarse. Lleva mucho tiempo cumpliendo un rol de marido y de padre y esto último lo agotó.

La Baronesa / Mega

El pasado de Catalina

Catalina (María Jesús Godoy) aprendió a andar en bicicleta con Nicolás (Andrew Bargsted), revelándole que sus padres nunca le permitieron salir mientras era niña. Javier nació muy enfermo y eso los convirtió en personas extremadamente sobreprotectoras.

Francesca (Katyna Huberman) se encontró a Cata en su casa y decidió hacerse amiga de la joven para averiguar más de la familia Toledo porque no le gustó nada cómo trataron a Clara.