La Baronesa - Capítulo 21: Javier quiere contar la verdad

14 sept. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, la comida familiar que organizó Roberto (Patricio Achurra) se vio interrumpida por Javier (Simón Pesutic), quien venía decidido a confrontar a Emilia (Octavia Bernasconi).

A todos les mostró el video del beso con Nicolás (Andrew Bargsted) y Paula (Francisca Armstrong) afirmó que no era ninguna edición con inteligencia artificial; ella misma fue quien grabó el video. Javier iba a contar la verdad sobre las razones de su matrimonio apresurado y Emilia tuvo que darle un beso para evitar el desastre.

Por el momento, la situación se tranquilizó, pero Toledo le advirtió a su novia que es la última vez que tolera una falta de respeto de ese tipo.

La Baronesa / Mega

Samuel reacciona ante la culpa

Tener a Clara (Lorena Bosch) en su casa provocó que Samuel (Francisco Ossa) tuviera una reacción a nivel físico. La culpa no solo le carcomía por dentro, sino que también lo hizo vomitar profusamente en el baño.

Andrea (Catalina Guerra) se dio cuenta que algo no iba bien con su marido, pero todavía no es capaz de determinar qué es lo extraño en él.