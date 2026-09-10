La Baronesa - Capítulo 19: "No me busques más"

10 sept. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) se ilusionó con el beso que Emilia (Octavia Bernasconi) le dio. Pensaba que ese sería el momento en que volverían a estar juntos y el absurdo compromiso con Javier (Simón Pesutic) se cancelaría.

Pero no. Emilia se arrepintió por este arrebato y aseguró que si bien se preocupaba por él, no podían retomar su relación. "No me busques más", pidió Nicolás, destrozado nuevamente por la mujer que ama.

En tanto, Paula (Francisca Armstrong) ya tenía en sus manos la grabación de todo y, alegrándose por el mal momento que pasa su hermana, fue en busca de Javier para mostrarle la evidencia del "engaño".

La Baronesa / Mega

Clara llega en un momento inoportuno

Francesca (Katyna Huberman) y Daniel (Francisco Reyes Cristi) estaban en la cama cuando Clara (Lorena Bosch) tocó el timbre. Su romance no podía ser descubierto, así que se vistieron y mientras la terapeuta acompañaba a su amiga, el chef tenía que salir a escondidas.

Clara necesita a Francesca más que nunca porque está convencida de que acaba de destrozar a su familia al pelear con Aurora (Loreto Valenzuela).