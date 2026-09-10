Samuel y Javier tendrán emotiva conversación entre padre e hijo en el capítulo 19 de La Baronesa

10 sept. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 19 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) tendrá una sentida conversación con su padre, en la que analizará qué habría pasado si no se hubiera recuperado de aquella enfermedad cuando era bebé.

La extrema aprensión de Andrea (Catalina Guerra) y sus ataques neuróticos tal vez no habrían ocurrido y Samuel (Francisco Ossa) no tendría que lidiar con una esposa a la que debe tratar con sumo cuidado para que no explote.

Los sentimientos de un padre

"Quizás yo me debería haber muerto, y ustedes seguían con su vida normal. Cerraban ese capítulo y seguían felices y al final, quizás, eso hubiese sido lo mejor", confesará Javier.

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Sin embargo, su padre le dirá lo contrario: "Si tú te hubieses muerto, nosotros nos moríamos contigo".

Samuel fue capaz de traspasar sus propias convicciones morales con tal de salvar la vida de su hijo mayor. Lleva atormentado tres décadas, pero al menos consiguió el dinero para el tratamiento de Javier.